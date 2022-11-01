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Новости > На Киевщине школьники будут и дальше учиться онлайн. Даже без света

На Киевщине школьники будут и дальше учиться онлайн. Даже без света

Агата Кловская
01.11.22 14:56
134
На Киевщине школьники будут и дальше учиться онлайн. Даже без света

Главное: Школьники Киевской области временно будут учиться онлайн. Кроме того, из-за угроз вражеских обстрелов в детских садах будут работать только дежурные группы.

Детали: Решение перейти на дистанционное обучение приняли на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

«Учреждения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно. Учреждения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп», — говорится в сообщении.

Что касается других изменений в учебном процессе, обещают проинформировать дополнительно.

В тему: В Киевской области люди все еще сидят без электричества.

Тэги: школа, Киевская Русь, образование, Киевская область, школьники, общественное движение «Видсич», онлайн-уроки, дистанционное обучение

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