На Киевщине школьники будут и дальше учиться онлайн. Даже без света

Главное: Школьники Киевской области временно будут учиться онлайн. Кроме того, из-за угроз вражеских обстрелов в детских садах будут работать только дежурные группы.

Детали: Решение перейти на дистанционное обучение приняли на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

«Учреждения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно. Учреждения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп», — говорится в сообщении.

Что касается других изменений в учебном процессе, обещают проинформировать дополнительно.

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