Украина обеспечит людей электроэнергией из ЕС

Главное: Украина наращивает импорт электроэнергии из Евросоюза. На вторник подтверждена поставка электроэнергии из Словакии в Украину по 25 МВт-ч в течение пяти часов.

Детали: С 30 октября поставки электроэнергии в Украину из Словакии составили 300 МВт-ч. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Так, 30 октября импортировалось по 25 МВт на протяжении семи часов (с 8:00 до 15:00) и на 1 ноября подтверждена поставка по 25 МВт в течение пяти часов (с 10:00 до 15:00).

Согласно данным аукционной платформы НЭК Укрэнерго, 30 октября сечение из Словакии выкупало ООО Д.Трейдинг – 25 МВт на 9:00 и по 15 МВт на 10:00-15:00, а также ООО Нексттрейд – по 10 МВт на 10:00-15:00.

На 1 ноября сечение выкупил Д.Трейдинг – по 25 МВт на 6 часов на 11:00-16:00.

До этого на сайте ENTSO-E отображались физические поставки в Украину из Словакии по 15 МВт-ч 29 октября (в это день сечение выкупало ООО ЭРУ Трейдинг), 1 МВт-ч 27 октября (осуществляла АО ЭКУ) и 200 МВт-ч 16 октября (сечение выкупало ООО Д.Трейдинг).

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