Стало известно, сколько систем NASAMS и когда США передадут Украине

Главное: США передадут Украине восемь систем NASAMS. Штаты уже предоставили 1400 Стингеров, а союзники и партнеры — значительное количество ЗРК малой дальности.

Детали: Украина получит от США восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них будут развернуты уже вскоре. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель минобороны США.

«Соединенные Штаты уже предоставили 1400 Стингеров, то есть систем ПВО малой дальности, и наши союзники и партнеры также предоставили значительное количество ЗРК малой дальности. США также обязались предоставить восемь систем NASAMS и связанные с ними боеприпасы, и две из них будут в Украине в ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже», — заявил представитель Пентагона.

По его словам, несколько стран выделили боеприпасы для NASAMS, и Соединенные Штаты продолжают поощрять других союзников и партнеров предоставлять дополнительные боеприпасы Украине.

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