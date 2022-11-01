В ДТП в Николаевской области погибла молодая семья

Главное: Жертвами ДТП в Николаевской области стали три человека. В том числе младенец.

Детали: Страшная трагедия произошла на трассе Благовещенское-Николаев. Тут вечером понедельника, 31 октября, погибла молодая семья – 25-летний водитель, его 31-летняя жена и их 4-месячный ребенок.

Об этом информирует полиция Николаевской области.

Известно, что недалеко от пгт Побугское, произошло столкновение между легковым автомобилем Audi-A6 и грузовиком КРАЗ, который ехал во встречном направлении.

Отмечается, что 51-летний водитель грузовика и его 45-ти и 51-летние пассажиры с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

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