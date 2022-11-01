На Тернопольщине митрополит УПЦ освятил часовню и поклонный крест

Главное: В Тернопольской епархии освящен поклонный крест и часовня Украинской Православной Церкви.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук правозащитницы Виктории Кохановской, чин освящения совершил митрополит Сергий.
Как соообщалось ранее, на Закарпатье в селе Доробратово освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.
На Закарпатье в селе Буковцево освятили новый горный храм Украинской Православной Церкви в честь праведного Симеона Богоприимца.
В тему: Епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.