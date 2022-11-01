Иран ударил по США новыми санкциями

Главное: Иран расширяет санкции против США. В том числе против физических лиц.

Детали: МИД Ирана заявил о расширении санкций против США. Их вводят против десяти физических лиц и четырех организаций, среди которых – ЦРУ и Национальная гвардия.

Известно, что среди физических лиц, попавших под санкции, значатся в том числе замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер и заместитель главы американского Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Кроме этого Иран заявляет, что санкции были введены в связи с вмешательством США во внутренние дела страны, нарушением прав человека, подстрекательством к беспорядкам, пропагандой насилия, а также поощрением террористических действий.

Добавим, что на прошлой неделе США ввели ограничения против десяти граждан Ирана, причастных, по оценке Вашингтона, к жесткому подавлению проходящих по всему протестов, а также сотрудников иранской разведки.

В тему: Президент Ирана сделал несколько громких заявлений.