На Киевщине в результате пожара пострадал храм УПЦ

Главное: На Киевщине от пожара пострадал храм Святой Троицы села Пасечная Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви.

«К большому сожалению, последствия очень серьезные. Теперь перед зимой у нас большая проблема. Вынуждены производить капитальный ремонт храма с заменой окон и дверей», — сообщил священник.

По данным ГСЧС Украины в Киевской области, информация о пожаре поступила в оперативно-диспетчерскую службу в 21.19. По прибытию спасателей было установлено, что горит алтарь. Пожар локализован в 21.40 и ликвидирован в 21:45. К тушению привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

Община Свято-Троицкого храма провела уборку в обгоревшем богослужебном здании и ищет средства для восстановления святыни.

Поддержать верующих села Пасечная можно перечислением пожертвований на расчетный счет прихода на банковскую карту: 5168 7422 2204 3899.