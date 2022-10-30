На Закарпатье освятили новый Николаевский храм УПЦ

Главное: На Закарпатье в селе Доробратово освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

Богослужение возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире в Украине, о прекращении войны и о военнослужащих ВСУ.

Митрополит Феодор поблагодарил всех организаторов строительства новой святыни и призвал Божье благословение.