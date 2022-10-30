На Житомирщине и Полтавщине священники УПЦ отпели воинов ВСУ

Главное: В Житомирской и Полтавской епархиях священники Украинской Православной Церкви провели в последний пусть погибших украинских воинов.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.com.ua , воина Николая Корнийчука отпели в храме преподобного Агапита Печерского Андрушевской общины.

Заупокойное богослужение возглавил архимандрит Макарий (Гаврилов) в сослужении духовенства благочиния.

«Корнийчук Николай Викторович 1975 года рождения, пулеметчик 2 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 4 стрелковой роты 2 стрелкового батальона. Погиб 22 октября во время штурмовых действий противника со стороны вооруженных сил российской федерации в районе поселка Озаряновка Донецкой области», — говорится в сообщении на сайте епархии.

На Полтавщине помощник священник Виталий Фазан в сослужении духовенства совершил чин отпевания защитника Украины Ивана Хожия.

Иван защищал Украину в качестве командира танкового экипажа. Погиб воин 25 октября вблизи населенного пункта Сватово Луганской области.

В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.