На Житомирщине и Полтавщине священники УПЦ отпели воинов ВСУ

В Индии накануне Хеллоуина рухнул мост, на котором находилось 500 человек. Много жертв
Сатанинское жертвоприношение на Хеллоуин в Сеуле: почти 150 погибших в «праздничной» давке
Россия вышла из зерновой сделки после атаки дронов в бухте Севастополя
В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света
Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69,7 тысяч солдат
Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года
Российские войска могут снова начать наступление на Киев, — Генштаб
В Крыму замечено большое количество военной техники