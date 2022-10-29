На Закарпатье освятили новый Симеоновский храм УПЦ

Главное: На Закарпатье в селе Буковцево освятили новый горный храм Украинской Православной Церкви в честь праведного Симеона Богоприимца.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире в Украине, о прекращении войны и о военнослужащих ВСУ.

Митрополит Феодор поблагодарил всех организаторов строительства новой святыни и призвал Божье благословение.