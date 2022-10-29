В Полтаве священники УПЦ передали гуманитарную помощь в детскую больницу

Главное: В Полтаве священники и верующие Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь больным детям.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, руководитель епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиерей Андрей Симон и настоятель храма святой блаженной Ксении Полтавы протоиерей Вячеслав Кондратенко вместе с прихожанами посетили детскую городскую больницу.

От неравнодушных людей усилиями волонтеров была собрана и оказана гуманитарная помощь детям, находящимся на лечении в отделении раннего детства в виде одежды, средств гигиены, сладостей и других необходимых вещей.

Руководство медицинского учреждения, дети и их родители выражают благодарность за благотворительную помощь всем, кто причастен к этому и проявляет любовь к ближнему.