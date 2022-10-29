На столичном вокзале УПЦ накормила 200 нуждающихся и бездомных

Главное: В столице сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.

«Спасибо, что приезжаете. Каждый раз и первое, и второе, и третье. Спасибо людям, что помогают, и приезжают, и уважают нас», — говорит одна из женщин, которая уже четвертый год приходит на благотворительные трапезы.

Волонтеры отметили, что сейчас бездомным и нуждающимся особенно сложно, приближаются зимние холода.

Поддержать Миссию милосердия можно по реквизитам.