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Новости > На столичном вокзале УПЦ накормила 200 нуждающихся и бездомных

На столичном вокзале УПЦ накормила 200 нуждающихся и бездомных

Александра Кудрявцева
29.10.22 13:15
117
На столичном вокзале УПЦ накормила 200 нуждающихся и бездомных
Главное: В столице сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», 28 октября благотворительные трапезы посетило более 200 человек.
 
«Спасибо, что приезжаете. Каждый раз и первое, и второе, и третье. Спасибо людям, что помогают, и приезжают, и уважают нас», — говорит одна из женщин, которая уже четвертый год приходит на благотворительные трапезы.
 
Волонтеры отметили, что сейчас бездомным и нуждающимся особенно сложно, приближаются зимние холода.
 
Поддержать Миссию милосердия можно по реквизитам.
 
В тему: В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 46 тыс грн для ВСУ.
 

Тэги: Киев, благотворительность, УПЦ, бездомный

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