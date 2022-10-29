Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ считает, что решения Собора снизили агрессию со стороны врагов Церкви

Митрополит УПЦ считает, что решения Собора снизили агрессию со стороны врагов Церкви

Александра Кудрявцева
29.10.22 12:50
46
Митрополит УПЦ считает, что решения Собора снизили агрессию со стороны врагов Церкви
Главное: Собор Украинской Православной Церкви в Феофании 27 мая прошел под действием Духа Святого и благодатным покровом Богородицы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим (Горенко) прокомментировав решение Собора УПЦ.
 
«Собор четко указал, что являемся Христовыми, что наша Церковь — Христова и отныне все аргументы тех, кто обвинял нас в каких-то совершенно непонятных вещах — потеряли свою силу. Теперь, если нас и можно в чем-то винить, то только в том, что хотим быть со Христом», — сказал архиерей.
 
Владыка отметил, что решения Собора существенно снизили агрессию со стороны врагов по отношению к священнослужителям и верующим УПЦ.
 
«Все (без исключения) принятые на Соборе решения были каноническими, верными, насущными и справедливыми. Более того, Собор не вызывал и не вызывает недовольства или сомнения среди наших людей. Этот факт особенно важен, если учесть, что после Собрания прошло уже почти полгода, а значит, состоялась рецепция Соборных решений, то есть, принятие их церковным сознанием», — пояснил митрополит Никодим.
 
В тему: Винницкий митрополит УПЦ рассказал о последствиях рейдерских захватов ПЦУ.
 

Тэги: УПЦ

Комментарии

Статьи

28.10.22 12:21

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
28.10.22 20:37

Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.10.22 12:55

В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 46 тыс грн для ВСУ
28.10.22 16:52

В Индонезии питон целиком проглотил женщину, которая шла на работу
28.10.22 16:16

В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света
28.10.22 15:53

В шести епархиях УПЦ простились с погибшими украинскими воинами
28.10.22 15:50

РФ пытается любой ценой заморозить войну, — Дуда
28.10.22 15:15

Гайдай назвал причину торможения контрнаступления ВСУ на Луганщине
28.10.22 14:47

В НБУ рассказали, когда экономика Украины начнет восстанавливаться
28.10.22 14:20

Православный благотворительный фонд передал помощь переселенцам на Одесчину
28.10.22 14:14

Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
28.10.22 14:07

На Хмельнитчине УПЦ передала медикаменты и финансовую помощь ВСУ
28.10.22 16:16

В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света
28.10.22 14:14

Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
28.10.22 10:37

Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась
28.10.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69,7 тысяч солдат
27.10.22 17:39

Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года
27.10.22 16:28

Российские войска могут снова начать наступление на Киев, — Генштаб
27.10.22 15:56

В Крыму замечено большое количество военной техники
27.10.22 14:39

Украинцы будут еще дольше сидеть без света. Графики отключения больше не актуальны
27.10.22 14:05

В Украине объявлен желтый уровень опасности. Из-за погоды
27.10.22 12:05

СБУ «шерстит» коллективы предприятий критической инфраструктуры, ищут коллаборатов
22.10.22 20:39

«Я больше не могу так существовать». Застрелился ректор Киевского университета им. Гринченко
22.10.22 22:44

Названа самая красивая женщина в мире
24.10.22 20:56

Солнечное затмение 25 октября 2022: во сколько и где в Украине его можно наблюдать
26.10.22 00:01

Наследный принц Саудовской Аравии зло посмеялся над Байденом
24.10.22 14:41

Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева
24.10.22 10:29

Байден заявил, что может умереть уже завтра
24.10.22 11:37

Киевлянам рассказали, кого могут мобилизовать
25.10.22 13:13

Кадыров призывает более жестко бить по украинским городам
25.10.22 11:19

Премьер Венгрии жестко наехал на Германию
24.10.22 11:29

Стало известно, экономят ли украинцы электроэнергию
Фото и Видео
В Индонезии питон целиком проглотил женщину, которая шла на работу
В Индонезии питон целиком проглотил женщину, которая шла на работу
В Индонезии питон целиком проглотил женщину, которая шла на работу
В Индонезии питон целиком проглотил женщину, которая шла на работу
В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света
В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света
Зеленский показал сбитый иранский дрон-камикадзе
Зеленский показал сбитый иранский дрон-камикадзе
Земфира резко высказалась о войне в Украине
Земфира резко высказалась о войне в Украине
В Польше продолжают массово сносить памятники героям ВОВ
В Польше продолжают массово сносить памятники героям ВОВ
Под Киевом женщина в почтовом ящике нашла гранату
Под Киевом женщина в почтовом ящике нашла гранату
В Крыму замечено большое количество военной техники
В Крыму замечено большое количество военной техники
В Купянске арестован директор молочного завода и «слуга народа», сотрудничавший с РФ
В Купянске арестован директор молочного завода и «слуга народа», сотрудничавший с РФ
Фотограф снял морду муравья так, что все реально испугались
Фотограф снял морду муравья так, что все реально испугались
США испытали гиперзвуковое оружие
США испытали гиперзвуковое оружие
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.