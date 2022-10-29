Митрополит УПЦ считает, что решения Собора снизили агрессию со стороны врагов Церкви

Главное: Собор Украинской Православной Церкви в Феофании 27 мая прошел под действием Духа Святого и благодатным покровом Богородицы.

«Собор четко указал, что являемся Христовыми, что наша Церковь — Христова и отныне все аргументы тех, кто обвинял нас в каких-то совершенно непонятных вещах — потеряли свою силу. Теперь, если нас и можно в чем-то винить, то только в том, что хотим быть со Христом», — сказал архиерей.

Владыка отметил, что решения Собора существенно снизили агрессию со стороны врагов по отношению к священнослужителям и верующим УПЦ

«Все (без исключения) принятые на Соборе решения были каноническими, верными, насущными и справедливыми. Более того, Собор не вызывал и не вызывает недовольства или сомнения среди наших людей. Этот факт особенно важен, если учесть, что после Собрания прошло уже почти полгода, а значит, состоялась рецепция Соборных решений, то есть, принятие их церковным сознанием», — пояснил митрополит Никодим.