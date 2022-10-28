Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света

В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света

Агата Кловская
28.10.22 16:16
101
В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света

Главное: За последние две недели на украинских дорогах погибли полсотни пешеходов. Большинство — в темное время суток.

Детали: На фоне отключения уличного освещения из-за экономии электроэнергии в Украине количество аварий при участии пешеходов увеличилось на 25%. Об этом в четверг, 27 октября, информировал замглавы Нацполиции Алексей Билошицкий.

«В таких условиях нужно быть вдвое более осторожными на дорогах. Особенно пешеходам. Ведь только с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, в том числе 38 из них — в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели. То есть можем говорить о том, что это оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения и увеличение ДТП на дорогах», — отметил он.

По словам чиновника, участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательным на дорогах, а для каждого пешехода светоотражающие элементы должны стать непременным атрибутом.

«Не пренебрегайте элементарными вещами, которые могут спасти жизнь. Будьте заметны на дороге», — призвал Билошицкий.

В тему: Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась.

Тэги: ДТП, общество, авария, электроэнергия, отключение, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.10.22 12:21

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Суровый коммунистический монарх. Западная пресса прокомментировала переизбрание Си Цзиньпина главой КНР
26.10.22 09:51

Суровый коммунистический монарх. Западная пресса прокомментировала переизбрание Си Цзиньпина главой КНР

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.10.22 16:52

В Индонезии питон целиком проглотил женщину, которая шла на работу
28.10.22 15:53

В шести епархиях УПЦ простились с погибшими украинскими воинами
28.10.22 15:50

РФ пытается любой ценой заморозить войну, — Дуда
28.10.22 15:15

Гайдай назвал причину торможения контрнаступления ВСУ на Луганщине
28.10.22 14:47

В НБУ рассказали, когда экономика Украины начнет восстанавливаться
28.10.22 14:20

Православный благотворительный фонд передал помощь переселенцам на Одесчину
28.10.22 14:14

Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
28.10.22 14:07

На Хмельнитчине УПЦ передала медикаменты и финансовую помощь ВСУ
28.10.22 13:53

Озвучены сроки окончания строительства завода по производству «Байрактаров» в Украине
28.10.22 13:24

В УПЦ рассказали о духовном значении молебнов
28.10.22 14:14

Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
28.10.22 10:37

Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась
28.10.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69,7 тысяч солдат
27.10.22 17:39

Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года
27.10.22 16:28

Российские войска могут снова начать наступление на Киев, — Генштаб
27.10.22 15:56

В Крыму замечено большое количество военной техники
27.10.22 14:39

Украинцы будут еще дольше сидеть без света. Графики отключения больше не актуальны
27.10.22 14:05

В Украине объявлен желтый уровень опасности. Из-за погоды
27.10.22 12:05

СБУ «шерстит» коллективы предприятий критической инфраструктуры, ищут коллаборатов
27.10.22 11:30

Россия угрожает атаками на спутники Starlink
22.10.22 20:39

«Я больше не могу так существовать». Застрелился ректор Киевского университета им. Гринченко
22.10.22 22:44

Названа самая красивая женщина в мире
24.10.22 20:56

Солнечное затмение 25 октября 2022: во сколько и где в Украине его можно наблюдать
26.10.22 00:01

Наследный принц Саудовской Аравии зло посмеялся над Байденом
24.10.22 14:41

Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева
24.10.22 10:29

Байден заявил, что может умереть уже завтра
24.10.22 11:37

Киевлянам рассказали, кого могут мобилизовать
25.10.22 13:13

Кадыров призывает более жестко бить по украинским городам
24.10.22 11:29

Стало известно, экономят ли украинцы электроэнергию
25.10.22 11:19

Премьер Венгрии жестко наехал на Германию
Фото и Видео
Зеленский показал сбитый иранский дрон-камикадзе
Зеленский показал сбитый иранский дрон-камикадзе
Зеленский показал сбитый иранский дрон-камикадзе
Зеленский показал сбитый иранский дрон-камикадзе
Земфира резко высказалась о войне в Украине
Земфира резко высказалась о войне в Украине
В Польше продолжают массово сносить памятники героям ВОВ
В Польше продолжают массово сносить памятники героям ВОВ
Под Киевом женщина в почтовом ящике нашла гранату
Под Киевом женщина в почтовом ящике нашла гранату
В Крыму замечено большое количество военной техники
В Крыму замечено большое количество военной техники
В Купянске арестован директор молочного завода и «слуга народа», сотрудничавший с РФ
В Купянске арестован директор молочного завода и «слуга народа», сотрудничавший с РФ
Фотограф снял морду муравья так, что все реально испугались
Фотограф снял морду муравья так, что все реально испугались
США испытали гиперзвуковое оружие
США испытали гиперзвуковое оружие
Ксения Собчак сбежала из РФ в Литву по израильскому паспорту, ее подозревают в вымогательстве
Ксения Собчак сбежала из РФ в Литву по израильскому паспорту, ее подозревают в вымогательстве
Маск внезапно нагрянул в штаб-квартиру Twitter
Маск внезапно нагрянул в штаб-квартиру Twitter
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.