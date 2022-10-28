Гайдай назвал причину торможения контрнаступления ВСУ на Луганщине

Главное: Контрнаступление украинских военных на Луганщине замедлилось не только из-за погоды. Но и из-за укрепления позиций российских военных.

Детали: Наступлению ВСУ в Луганской области мешает не только плохая погода, но и укрепление позиций оккупантами. О сложностях контрнаступления в регионе рассказал глава ОВА Сергей гайдай в эфире телемарафона.

«Не так быстро, как всем нам хотелось бы, но мы понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине... Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, погода мешает, очень много негативных факторов, но несмотря на это, они каждый день продвигаются вперед», — сообщил он.

Гайдай уточнил, что наступление ВСУ осложняется подтянутой техникой, резервами оккупантов, их оборонительными сооружениями и заминированной территорией.

В тему: Названа самая «горячая» точка на Луганщине.