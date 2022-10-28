Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону

Главное: Оборонный бюджет НАТО может вырасти. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал увеличить оборонный бюджет альянса. По его словам, его страны-участницы возьмут на себя четкие обязательства по новому финансированию в 2023-м году.

Он отметил: «Я ожидаю, что в следующем году на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО возьмут на себя четкие обязательства по увеличению инвестиций в оборону».

Чиновник добавил, что пока еще рано говорить, на какие именно формулировки согласятся страны альянса.

В тему: На базах НАТО в Европе в срочном порядке размещают модернизированные американские ядерные авиабомбы.