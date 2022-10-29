Си Цзиньпин дал Путину унизительную кличку, - соцсеть

Главное: Появилась информация о том, что лидер Китая якобы дал президенту РФ Владимиру Путину кличку «щенок».

Детали: В сети появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы дал кличку президенту РФ Владимиру Путину. Он его называет «щенок». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеграмм-канал Generall SVR.

Канал якобы ведет бывший генерал СВР (Службы внешней разведки РФ), владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем. Авторы тг-канала утверждают, что личная неприязнь Путина к Си Цзиньпину, которая проявилась после отказа Китая в военной помощи РФ уже после проваленного начала войны, в Китае хорошо известна. Главу РФ в ответ якобы просто презирают и дают ему это понять всеми доступными способами.

«Хуже всего для Путина то, что он теперь постоянно ожидает «нож в спину» от китайских товарищей, и, вероятно, именно этого и дождется. Си Цзиньпин дал кличку Путину «щенок», а теперь к этой кличке еще добавляют «без зубов», — говорится в сообщении.

Ранее психолог Елена Шершнева заявила, что Владимир Путин стал диктатором и убийцей из-за влияния детских травм. Она рассказала, что он был настолько незаметным, что однокурсники и преподаватели института не помнят будущего президента РФ. Его называли «окурок» и «бледная моль».

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