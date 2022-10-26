Священник УПЦ объяснил, когда таинство Крещения может совершить обычный человек

Главное: Особенно важно православным врачам и медсестрам знать тайносовершительную формулу, чтобы перед лицом скорой смерти крестить человека.

В «Настольной книге священнослужителя» относительно этого написано так: «Однако опасно больной ребенок может быть крещен при отсутствии священника диаконом, псаломщиком и даже мирянином: мужчиной или женщиной. Мирянин, взявший на себя по нужде совершение Таинства Крещения, должен быть верующим христианином и отдавать себе отчет в важности этого Таинства. Кроме того, он должен правильно произнести тайносовершительные слова: ‟Крещается раб Божий (раба Божия, имярек) во имя Отца (первое погружение), и Сына (второе погружение), и Святаго Духа» (третье погружение). Крещенный таким образом человек по выздоровлении должен быть доставлен к священнику вместе с лицом, совершившим Крещение. Священник, предварительно убедившись путем подробного опроса в том, что Крещение совершено правильно, лишь довершает Крещение и совершает таинство Миропомáзания«.

Отец Андрей пояснил, что в современной практике (например, в больнице, в реанимации) возможно крестить человека и через обливание, главное, чтобы были правильно произнесены тайносовершительные слова: «Крещается раб Божий, имярек, во имя Отца, аминь (погружает в воду или кропится водой), и Сына, аминь (погружает в воду или кропится водой), и Святого Духа, аминь (погружает в воду или кропится водой)».

«Главное и непременное условие в крещении мирянином является то, чтобы он сам был православным христианином. Также следующие два главных условия для крещения человека мирянином — угроза жизни для крещаемого и невозможность в короткий период времени обратиться к священнику», — сказал священник.

Он отметил, что особенно важно знать тайносовершительную формулу православным врачам и медсестрам, чтобы перед лицом скорой смерти крестить человека.

«Если человек выжил, то он должен обратиться к священнослужителю для того, чтобы тот восполнил таинство Крещения. Это восполнение главным образом состоит в совершении над новопросвещенным человеком таинства Миропомазания, которое уже может совершить только священник», — заключил священник Андрей Чиженко.