Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ объяснил, когда таинство Крещения может совершить обычный человек

Священник УПЦ объяснил, когда таинство Крещения может совершить обычный человек

Александра Кудрявцева
26.10.22 17:38
86
Священник УПЦ объяснил, когда таинство Крещения может совершить обычный человек
Главное: Особенно важно православным врачам и медсестрам знать тайносовершительную формулу, чтобы перед лицом скорой смерти крестить человека.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.
 
В «Настольной книге священнослужителя» относительно этого написано так: «Однако опасно больной ребенок может быть крещен при отсутствии священника диаконом, псаломщиком и даже мирянином: мужчиной или женщиной. Мирянин, взявший на себя по нужде совершение Таинства Крещения, должен быть верующим христианином и отдавать себе отчет в важности этого Таинства. Кроме того, он должен правильно произнести тайносовершительные слова: ‟Крещается раб Божий (раба Божия, имярек) во имя Отца (первое погружение), и Сына (второе погружение), и Святаго Духа» (третье погружение). Крещенный таким образом человек по выздоровлении должен быть доставлен к священнику вместе с лицом, совершившим Крещение. Священник, предварительно убедившись путем подробного опроса в том, что Крещение совершено правильно, лишь довершает Крещение и совершает таинство Миропомáзания«.
 
Отец Андрей пояснил, что в современной практике (например, в больнице, в реанимации) возможно крестить человека и через обливание, главное, чтобы были правильно произнесены тайносовершительные слова: «Крещается раб Божий, имярек, во имя Отца, аминь (погружает в воду или кропится водой), и Сына, аминь (погружает в воду или кропится водой), и Святого Духа, аминь (погружает в воду или кропится водой)».
 
«Главное и непременное условие в крещении мирянином является то, чтобы он сам был православным христианином. Также следующие два главных условия для крещения человека мирянином — угроза жизни для крещаемого и невозможность в короткий период времени обратиться к священнику», — сказал священник.
 
Он отметил, что особенно важно знать тайносовершительную формулу православным врачам и медсестрам, чтобы перед лицом скорой смерти крестить человека.
 
«Если человек выжил, то он должен обратиться к священнослужителю для того, чтобы тот восполнил таинство Крещения. Это восполнение главным образом состоит в совершении над новопросвещенным человеком таинства Миропомазания, которое уже может совершить только священник», — заключил священник Андрей Чиженко.
 
В тему: В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время совершения таинства Крещения.

Тэги: Крещение, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.10.22 11:08

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Суровый коммунистический монарх. Западная пресса прокомментировала переизбрание Си Цзиньпина главой КНР
26.10.22 09:51

Суровый коммунистический монарх. Западная пресса прокомментировала переизбрание Си Цзиньпина главой КНР

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.10.22 17:01

В Молдове готовятся к массовым отключениям электричества
26.10.22 16:52

Ученые назвали лучший возраст, когда лучше бросать курить
26.10.22 16:19

Путин сделал несколько резких заявлений по Украине
26.10.22 16:14

Месси продолжает бить рекорды Лиги чемпионов
26.10.22 16:08

Россияне говорят, что уже переселили в Херсонской области десятки тысяч людей
26.10.22 15:53

Израиль готов предоставить доказательства применения иранских дронов в Украине
26.10.22 15:44

На Ровенщине священники УПЦ передадут семьям погибших воинов помощь от Румынской Церкви
26.10.22 15:17

Резников назвал три этапа войны в Украине
26.10.22 15:16

В УПЦ объяснили, какую исповедь принимает Бог
26.10.22 14:55

Монахи Святогорской лавры рассказали, как поддерживают жителей пострадавших сел
26.10.22 16:19

Путин сделал несколько резких заявлений по Украине
26.10.22 12:25

США передали Украине первые два зенитно-ракетных комплекса NASAMS
26.10.22 09:57

В Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха
26.10.22 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 68 900 солдат
25.10.22 19:35

Президент Ирана сделал несколько громких заявлений
25.10.22 16:55

В Кремле заявили о готовности к переговорам со всеми
25.10.22 14:32

Жителям Киевщины представили обновленный график отключений электроэнергии
25.10.22 14:30

Риши Сунак стал премьером Британии
25.10.22 14:14

ЕС готовит мощную финансовую поддержку Украины
25.10.22 13:13

Кадыров призывает более жестко бить по украинским городам
22.10.22 20:39

«Я больше не могу так существовать». Застрелился ректор Киевского университета им. Гринченко
22.10.22 22:44

Названа самая красивая женщина в мире
24.10.22 20:56

Солнечное затмение 25 октября 2022: во сколько и где в Украине его можно наблюдать
26.10.22 00:01

Наследный принц Саудовской Аравии зло посмеялся над Байденом
21.10.22 09:56

Маск предрек экономике США темные времена
20.10.22 09:57

Маск наехал на ФРС США
20.10.22 10:05

Иран уверяет, что не передает России Shahed-136
20.10.22 17:11

В северном регионе Украины введен график веерных отключений электроэнергии
20.10.22 08:41

К Киеву подобралась сибирская язва
24.10.22 14:41

Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева
Фото и Видео
Путин сделал несколько резких заявлений по Украине
Путин сделал несколько резких заявлений по Украине
Путин сделал несколько резких заявлений по Украине
Путин сделал несколько резких заявлений по Украине
В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России
В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России
Земной мусор на Марсе превращает планету в свалку
Земной мусор на Марсе превращает планету в свалку
Самый грязный человек в мире умер... после купания
Самый грязный человек в мире умер... после купания
Байден странно оговорился, поздравляя свою «правую руку»
Байден странно оговорился, поздравляя свою «правую руку»
В Индонезии сгорел катер с людьми
В Индонезии сгорел катер с людьми
Появилось видео, как Байден снова заблудился
Появилось видео, как Байден снова заблудился
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Появилось видео нападения активистов на известную картину
Появилось видео нападения активистов на известную картину
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.