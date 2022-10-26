Apple готовит важное изменение для новых iPhone

Главное: Apple переведет iPhone на зарядку типу USB-C. Компания уже перевела свои компьютеры Mac, многие iPad и аксессуары на USB-C с Lightning и других разъемов.

Детали: Компания Apple начнет выпускать iPhone с зарядным устройством USB-C, так как этого требует европейское законодательство. Об этом сообщает Bloomberg.

На конференции Wall Street Journal глава отдела маркетинга Грег Джосвиак заявил, что компания будет соблюдать законы ЕС, впрочем, не сказал, когда iPhone может получить зарядное устройство взамен Lightning.

В то же время он сказал, что Apple и Европейский союз долгое время враждуют по поводу зарядных устройств, напомнив, как европейские власти когда-то хотели, чтобы Apple перешла на Micro-USB. Однако ни Lightning — нынешний зарядный порт для iPhone, — ни USB-C, не были бы изобретены, если бы такой переход тогда произошел.

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