Главное: В Киеве возникли проблемы с воздухом. Он был загрязнен.

Детали: Вечером вторника, 25 октября, в Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха. Власти говорят, что он был загрязнен.

Так, наивысший уровень загрязнения зафиксирован на Оболони и в центре города.

Отмечается, что загрязнение воздуха зафиксировано в районе парка Наталка, а также в районе Ботанического сада имени Гришко. Эти локации были отмечены красной меткой с указанием 100+.

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