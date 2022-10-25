В Кремле заявили о готовности к переговорам со всеми

Главное: Россия готова обсуждать любые вопросы с американцами, с французами и с понтификом. Но, по словам Пескова, Украина отказывается от переговоров.

Детали: В Кремле заявляют, что готовы вести переговоры с различными странами о войне, но сама Украина отказывается от диалога. На нежелание Украины договариваться в очередной раз пожаловался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 октября.

«Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала на продолжение переговоров», — так он прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона, попросившего Папу Римского поговорить с Путиным.

При этом Песков пожаловался на Украину.

«Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной. Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно», — сказал он.

В тему: Макрон попросил Папу Римского поговорить с Путиным об Украине.