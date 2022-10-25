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Новости > Зеленский предложил миру заняться деоккупацией Приднестровья и Абхазии

Зеленский предложил миру заняться деоккупацией Приднестровья и Абхазии

Агата Кловская
25.10.22 15:55
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Зеленский предложил миру заняться деоккупацией Приднестровья и Абхазии

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать дипломатические платформы, которые позволят деоккупировать территории от Абхазии до Северных стран. Также он подчеркнул, что сотрудничество стран должно сохраняться на максимуме и после восстановления территориальной целостности Украины.

Детали: Владимир Зеленский предложил сделать формат «Крымской платформы» стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий. Об этом президент Украины заявил во время онлайн-выступления на сессии Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы, которая проходит в Загребе.

По его словам, Крым сейчас уже 9 год отделен от самой возможности нормальной жизни.

«На территории Крыма оккупанты не просто совершили тысячи преступлений. С 2014 года Крым — это единственная часть Европы, где продолжаются де-факто чистки по религиозному и этническому признаку. А еще постоянная российская милитаризация Крыма, уничтожения оккупантами природы Крыма, тотальное отсутствие права собственности и грабеж Крыма в интересах захватчиков», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что реинтегрировать Крым будет нелегко после лет такой оккупации, но благодаря сотрудничеству Украины и стран-партнеров это можно обеспечить, изменить ситуацию полностью.

По словам президента, сейчас Украине для поддержки для восстановления территориальной целостности нужны три вещи: военная, финансовая и санкционная.

«Потом, когда мы выйдем на наши законные государственные границы и вернем, в том числе и Крым, нужен ваш опыт — безопасный, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь после лет оккупации. Наше сотрудничество должно сохраняться на максимуме и после восстановления нашей территориальной целостности», — сказал Зеленский.

Он обратился к участникам Платформы с призывом непременно посетить Крым, сразу после возвращения туда украинского флага.

«Эта часть Европы заждалась дорогих и почтенных гостей», — подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, деоккупация полуострова будет означать возрождение настоящего мира.

«Российский потенциал агрессии будет уничтожен на корне, когда украинский флаг будет вновь на своем законном месте — в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от его использования Россией как плацдарма. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится безопаснее», — сказал глава государства.

В тему: У Зеленского отвергли любые переговоры с Путиным.

Тэги: платформа, Приднестровье, Абхазия, Владимир Зеленский, война в Украине

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