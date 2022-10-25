Священник УПЦ объяснил, что поможет преодолеть гордость

Главное: Смирение, стремление распознать и преодолеть грехи, изучение Священного Писания помогут увидеть истинное состояние души и стать лучше.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Вникай в себя» — это значит смиряй себя, пытайся разглядеть в себе свои грехи, навыкни к чувству покаяния, так необходимому для спасения. И «вникай в учение»: Священное Писание, Священное Предание, творения святых отцов. Святой апостол Павел пишет дальше, что если ты так будешь поступать, то спасешься«, — объяснил протоиерей Андрей.

Священник обратил внимание, что гордый человек не нуждается в истинной вере, пытаясь подменить ее собственным искаженным видением православия.

Отец Андрей назвал признаки духовной болезни, называемой в православии «прелестью»: желание учить и руководить другими людьми, болезненное неприятие собственной неправоты и критики, отхождение, неприятие священнической иерархии.

«Что такое Церковь? Собрание верующих, объединенных вокруг законной священнической иерархии Таинствами Церковными. А в прелести дьявол так крутит человека, что он сначала начинать критиковать священников, потом не доверять им, считать безблагодатными и, соответственно, всё реже участвует в Таинствах Церковных и богослужениях, а потом и вовсе отлагается от Церкви...И подобный человек отпадает от Церкви как единственного пути ко спасению, становясь на гибельный путь ереси или раскола», — подчеркнул священник.

Он объяснил, что православная вера не призвана нравиться, а изменить человека.

«Православие должно изменять душу, смирять и онебесить ее. Но для этого нужно распахнуть двери души навстречу Богу. И Он, Приглашенный, войдет в нее и будет ее спасать. И если ты сам честно, искренне, до конца и без компромиссов этого хочешь», — подытожил отец Андрей Чиженко.

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