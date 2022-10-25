В Украине растет количество COVID-инфицированных

Главное: С 17 по 23 октября в Украине зафиксировано 16908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 1808 детей.

Детали: В Украине на прошлой неделе обнаружили около 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. 189 человек умерли от осложнений болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за период с 17 по 23 октября в Украине зафиксировано 16 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1808, медработников — 303);

При этом 126 982 человека вакцинировались против вируса. За неделю из всех проведенных прививок 8,6% составляют первые дозы, 7,8% — вторые дозы, 70,2% — первые бустерные дозы, 13,4%- вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

— госпитализированы — 4341 человек,

— летальных исходов — 189,

— выздоровели — 30 615 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 5 296 254 человек;

— выздоровело — 5 126 052 человека,

— летальных исходов — 110 008,

— проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) — 32 603 805.

Сообщается, что с начала вакцинальной кампании привито 16 157 762 человека, из них две дозы получили 15 347 573, первую бустерную дозу — 2 605 902, вторую бустерную дозу — 92 182.

При этом почти 810 тысяч человек не получили вторую дозу, а более 12,7 млн — первую бустерную дозу.

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