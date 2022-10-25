Поставки электроэнергии для промышленности в Украине ограничили

Главное: Для промышленности в Украине ограничили поставки электроэнергии. Ситуация остается сложной.

Детали: В «Укрэнерго» сообщили, что были вынуждены применить графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах страны. На такой шаг пошли для стабилизации энергосистемы, которая пострадала в результате обстрелов.

Информируется: «Принудительные ограничения потребителей электроэнергии это полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы».

Сообщается, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6-00-11-00 и 17-00-13-00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

Резюмируется: «Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.д.)».

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