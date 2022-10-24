Солнечное затмение 25 октября 2022: во сколько и где в Украине его можно наблюдать

Главное: 25 октября 2022 года на территории Украины можно будет наблюдать частное солнечное затмение. Луна закроет Солнце от 40% в юго-западных до 60% в северо-восточных областях.

Детали: 25 октября 2022 года на территории Украины можно будет наблюдать частное солнечное затмение. В отличие от двух предыдущих затмений 2020 и 2021 годов с минимальными фазами во время этого затмения Луна закроет значительную часть Солнца. От 40% в юго-западных до 60% в северо-восточных областях. Соответственно, фаза затмения будет в пределах 0,55-0,70.

Как сообщает форум Астроскоп, начало и окончание затмения будет несколько отличаться по регионам Украины:

— в Ужгороде 12:19 — 14:38*,

— в Киеве 12:23 — 14:50,

— в Луганске 12:34 — 15:05.

— в Харькове максимальная фаза затмения составит 0,66.

Фазы затмения таковы:

— Начало затмения — 12:28:43

— Максимум — 13:44:35

— Конец затмения — 14:58:28

(время указано киевское летнее).

В момент начала затмения Солнце будет находиться практически точно на юге на максимальной высоте над горизонтом, к концу затмения будет постепенно двигаться к юго-западу.

Наблюдать затмение можно как невооруженным глазом, так и при помощи бинокля или телескопа. При этом следует помнить, что категорически запрещается смотреть на Солнце без специальных фильтров, особенно через оптические приборы — гарантировано можно лишиться зрения! Для наблюдения невооруженным глазом можно использовать стекло от щитка для электросварки. Также можно воспользоваться дедовским способом — закоптить стекло над свечкой.

При значительных фазах затмения интересно наблюдать за солнечными зайчиками, которые также будут иметь «ущербный» вид.

Испортить впечатление от просмотра затмения может лишь тот факт, что как минимум в Киеве завтра ожидается облачная погода.