В Святогорскую лавру доставили помощь из епархий УПЦ

Главное: В Святогорскую Лавру доставили гуманитарную помощь от православных украинцев с разных уголков страны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, в Святогорскую обитель прибыл гуманитарный груз, собранный волонтёрами Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицко-Буковинской епархий Украинской Православной Церкви.

«В груз вошли пожертвованные фермерами 4 тонны яблок, свекла, морковь, крупы, горох, сахар и другие продукты, закупленный епархией совместно с православными Буковины кабель общей стоимостью более 60 тыс гривен — всё вместе на сумму 65 тыс гривен. Ещё в 40 тыс обошлась оплата транспорта, который помогли найти прихожане киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря», — поделился руководитель отдела благотворительности Винницкой епархии диакон Георгий Толчев.

Трудами отца Георгия было собрано 10 тонн гуманитарного груза, верующие Хмельничтчины обратились с просьбой помочь доставить в Святые Горы продукты и вещи, пожертвованные для Лавры. Общий вес груза составил уже более 20 тонн.

Также 21 октября в Святогорскую лавру были доставлены 5 тонн гуманитарного груза, собранного верующими Тернопольской епархии. В него вошли продукты питания, бытовая химия, средства гигиены и 125 рулонов рубероида для покрытия крыш.

В тот же день прибыли авто из Черновицко-Буковинской епархии. Волонтёры во главе с Оксаной (Марией) Цюгой собрали 15 тонн продуктов, в том числе тонну сахара, крупы, яблоки, подсолнечное масло, хозтовары, 55 рулонов рубероида, а также 15 тонн стропил и стройматериалов для Свято-Иоанновского скита в селе Адамовка, где продолжается ремонт пострадавшего при обстрелах гостиничного корпуса.

Как сообщалось ранее, священники и волонтеры Украинской Православной Церкви доставили гуманитарную помощь для беженцев и насельников Святогорской лавры.

Шесть грузовиков доставили в обитель продукты, одежду, лекарства и топливо.

В тему: Одесская епархия УПЦ доставила в Святогорскую лавру гуманитарную и финансовую помощь для обители и нуждающихся.