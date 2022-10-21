Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером

Главное: В борьбе за пост премьера Великобритании есть два фаворита. Один из них – Борис Джонсон.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill прикинули, кто станет премьер-министров страны.

Они назвали двух основных фаворитов гонки.

Наибольшие шансы, по их мнению, имеет 42-летний бывший канцлер Казначейства Риши Сунак, на которого ставят 1,8 к 1.

Примечательно, что его родители – пенджабские индусы, которые иммигрировали из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители переселились в колониальные времена из Индии. Бабушки и дедушки жили в Пенджабе, потом переселились в Африку, а с 1970-х годов уехали в Великобританию.

Высоки шансы и бывшего премьера Бориса Джонсона, на которого ставят 2,2 к 1.

Третьим кандидатом видят лидера Палаты общин и лорд-председателя Совета Пенни Мордонт, однако на нее ставят лишь 9 к 1.

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