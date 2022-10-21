Путин заявил, что с алкоголизмом в России все хорошо

Главное: Владимир Путин заговорил об алкоголизме. Он рассказал, как его побороть.

Детали: Президент РФ Владимир Путин решил поговорить об алкоголизме. Он считает, что проблем с ним в стране нет.

Политик сказал: «Надо, чтобы людям было, чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби, вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет».

Глава российского государства добавил: «Россия в этом отношении придерживается общепринятой практики. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты. Проблема решаемая».

В тему: Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки.