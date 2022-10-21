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Новости > Лукашенко оценил перспективы начала Третьей мировой войны

Лукашенко оценил перспективы начала Третьей мировой войны

Александр Панько
21.10.22 15:40
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Лукашенко оценил перспективы начала Третьей мировой войны

Главное: Александр Лукашенко не верит, что Третья мировая война начнется. Он обещает не закрывать границы.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит в начало Третьей мировой войны. Он сделал ряд громких заявлений.

Политик сказал: «Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится Третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что Третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну, кому хочется сегодня помереть?»

Также глава государства заверил, что скрытой мобилизации в Беларуси нет: «Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны».

Белорусский лидер добавил: «Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы. Мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Пока мы справляемся. Будем стараться справиться».

В тему: Лукашенко сделал несколько громких заявлений на тему войны.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, война, Третья мировая война, Беларусь

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