Иранские футболисты просят ФИФА отстранить их от Чемпионата мира-2022

Главное: Национальная сборная Ирана может не поехать на чемпионат мира по футболу в Катаре. Сами игроки не хотят принимать участия в мировом первенстве, опубликовав соответствующее заявление.

Детали: На стартующем уже через месяц чемпионате мира по футболу может не оказаться сборной Ирана. Отметим, что национальная команда этой страны преодолела сито квалификации отобравшись в финальную часть Мундиаля.

Тем не менее, сами иранские футболисты не хотят принимать участия в мировом первенстве. Игроки опубликовали заявление с просьбой приостановить членство местной федерации, что автоматически лишит их поездки в Катар.

Футболисты недовольны тем, что в стране нарушаются права женщин. Письмо игроков опубликовала журналистка Масих Алинеджад.

«ФИФА запретила России принять участие в международных соревнованиях из-за вторжения в Украину и нарушения прав человека. Мы уважаем эту позицию ФИФА, и надеемся, что она не потерпит бессмысленных убийств и пыток тысяч невинных гражданских лиц. Мы, иранские спортсмены, просим вас применить то же решение в отношении Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении Алинеджад.

Сборная Ирана попала в группу со сборными Англии, Уэльса и Соединенных штатов Америки.

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