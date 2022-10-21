Иран призвал своих граждан покинуть Украину

Главное: Иранцам советуют покинуть Украину. Об этом говорит МИД страны.

Детали: МИД Ирана рекомендовал своим гражданам поскорее покинуть Украину, а также воздержаться от визитов в нашу страну. Появилось официальное заявление.

Отмечается: «В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну».

Информируется: «Граждане, которые находятся сейчас в Украине, также должны покинуть страну ради обеспечения своей безопасности и спасения своей жизни».

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