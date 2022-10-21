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Новости > Ученые предрекают новые пандемии на планете из-за глобального потепления

Ученые предрекают новые пандемии на планете из-за глобального потепления

Агата Кловская
21.10.22 14:50
142
Ученые предрекают новые пандемии на планете из-за глобального потепления

Главное: Глобальное потепление приведет к новым пандемиям на планете. Исследователи тщательно изучили почву и осадочные породы самого большого озера на севере за полярным кругом.

Детали: Ученые заявили, что следующая пандемия может прийти из Арктики. Она будет вызвана глобальным потеплением, в связи с чем возможность высвобождения получат замороженные в ледниках вирусы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society.

Исследователи тщательно изучили почву и осадочные породы озера Хейзен. Это самый большой водоем на севере за полярным кругом. Методом секвенирования они пытались обнаружить ДНК и РНК находящихся там вирусов.

«Из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. Это из-за изменения климата. Арктика может стать благодатной почвой для новых пандемий», — сказано в исследовании.

Отметим, что более ранние исследования также показали, что в результате таяния ледников могут выделяться разные патогены, паразиты и вирусы. Есть высокий риск, что это приведет к новым пандемиям.

В тему: Исследователи выяснили, почему растения не способны остановить глобальное потепление.

Тэги: ученые, общество, мир, наука, глобальное потепление, пандемия

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