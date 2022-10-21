В США оценили готовность Путина закончить войну дипломатическим путем

Главное: Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом решении войны на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что российский президент прибегает к нерациональным решениям и поступкам.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом решении войны на Украине. Об этом Блинкен сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Наша цель проста — поддерживать украинцев, чтобы убедиться, что их страна остается независимой и, в конце концов, обеспечить сильнейшую позицию на переговорах, если они начнутся», — госсекретарь США.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский стремится к дипломатии, но не с нынешним президентом РФ.

«Зеленский ясно дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. Но то, что мы видим до сих пор — это отсутствие интереса Путина к значимой дипломатии», — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что российский президент прибегает к нерациональным решениям и поступкам.

«Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает, или, лучше сказать, его цели не рациональны», — заявил госсекретарь США.

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