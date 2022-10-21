Названа самая «горячая» точка на Луганщине

Главное: На сегодняшний день самая тяжелая ситуация в Луганской области — в направлении Сватово. Россияне обстреливают освобожденные села.

Детали: Самым «горячим» участком фронта в Луганской области является направление в районе Сватово, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Самая горячая точка Луганщины — направление Сватово. Идут бои, россияне плотно обстреливают деоккупированные села. Оккупанты массово освобождают жителей Луганщины от жилья — россияне отбирают квартиры и дома», — рассказал он.

По его словам, сначала оккупанты отобрали у людей дома в селах вдоль линии фронта на направлениях Кременная-Сватово, теперь добрались к городам.

Гайдай уточнил, что россияне заселяются сами, или заселяют других людей в квартиры в Рубежном и Северодонецке, а коллаборанты наводят на жилье украинских патриотов.

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