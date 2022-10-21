Зеленский может созвониться с Путиным

Главное: Владимир Зеленский и Владимир Путин могут в ближайшее время провести телефонные переговоры. Об этом говорит Реджеп Тайип Эрдоган.

Детали: Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин могут в ближайшее время провести телефонные переговоры. Об этом после визита в Азербайджан поведал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции сказал: «Я увидел, что Владимир Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров с Киевом, чем в прошлом».

Он добавил: «Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров».

Кроме этого политик отметил: «Во время вчерашних телефонных переговоров с Владимиром Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки, и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру. Я верю, что в мире не будет проигравших».

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