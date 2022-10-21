На Полтавщине священники УПЦ передали средства онкобольным детям

Главное: В Полтавской области духовенство Украинской Православной Церкви передало материальную помощь пациентам онкогематологического отделения Детской городской клинической больницы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, средства были собраны на благотворительной ярмарке.

Помощь передал священник Свято-Троицкого храма поселка Котельва протоиерей Роман Довганич.

Также отец Роман передал гуманитарную помощь и молитвенники пациентам больницы.

Как сообщалось ранее, митрополит Феодосий передал Черкасской городской детской больнице медицинское оборудование: кювез для реанимации детей, программируемый инфузоматор, небулайзеры, а также лекарства и наборы детского питания.

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