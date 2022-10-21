В США таинственно исчез известный журналист

Главное: В США исчез журналист Джеймс Гордон Мик. Он занимался расследованиями.

Детали: В США таинственно исчез журналист-расследователь телеканала АВС Джеймс Гордон Мик. Об этом пишет издание Rolling Stone.

Сообщается, что сотрудники ФБР провели обыск в его квартире в городе Арлингтон (штат Виргиния) еще 27 апреля.

Тогда на его ноутбуке якобы обнаружили секретную информацию.

Отмечается, что после этого о журналисте ничего не известно: никто из соседей не видел мужчину, а его квартира выглядит пустующей.

Известно, что Джеймс Гордон Мик работал над темами, связанными с главарями террористических группировок и американскими заложниками.

При этом, как говорится в публикации, за несколько месяцев до своего исчезновения он заканчивал работу над книгой для издательства Simon&Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане.

Журналист разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. После обыска фотография исчезла из его биографии, а издательство убрало его имя из всех материалов для прессы.

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