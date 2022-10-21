Веерные отключения ввели в четырех центральных областях

Главное: Ограничение потребления электроэнергии вводится в центральных областях Украины. Временные ограничения электроснабжения, в частности, вводят в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Детали: «Укрэнерго» в пятницу, 21 октября, введет временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных областях.

«Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры.

«Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений — помните об этом», — отметили в компании.

В тему: Веерные отключения электроэнергии добрались и до Киевщины.