В ЕС согласовали «динамический» предел цены на газ

Главное: Участники саммита ЕС не установили потолок цен на газ. Но они договорились продолжать поиск компромисса для сдерживания роста цен на энергию.

Детали: Лидеры стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу, 21 октября.

«Перед лицом использования России энергии в качестве оружия Евросоюз останется единым, чтобы защитить своих граждан и бизнес, и в срочном порядке примет необходимые меры», — говорится в заявлении

Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по дополнительным мерам:

— 15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями;

— временный динамический ценовой коридор по сделкам с природным газом для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ;

— временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод;

— улучшение функционирования энергетических рынков для повышения прозрачности рынка, облегчения стресса ликвидности, устранения факторов, усиливающих волатильность цен на газ, и сохранения финансовой стабильности;

— ускорение упрощения разрешительных процедур для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и соответствующих сетей, в том числе с помощью чрезвычайных мер;

— меры энергетической солидарности в случае перебоев в поставках газа на национальном, региональном или союзном уровне при отсутствии двусторонних соглашений о солидарности.

Участники саммита ЕС не установили потолок цен на газ. Однако они договорились продолжать поиск компромисса для сдерживания роста цен на энергию — на основе предложений, обнародованных ранее Еврокомиссией.

В тему: ЕС утвердил очередной пакет санкций против России. В пакете предусмотрено и ограничение цен на нефть.