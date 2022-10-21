Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священники УПЦ Киевщины и Волыни отпели погибших украинских воинов

Священники УПЦ Киевщины и Волыни отпели погибших украинских воинов

Александра Кудрявцева
21.10.22 12:00
102
Священники УПЦ Киевщины и Волыни отпели погибших украинских воинов

Главное: Священники Белоцерковской и Волынской епархий совершили отпевание погибших украинских воинов, защищавших родную землю от российского вторжения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники призвали молиться за упокой душ погибших и выразили соболезнования семьям.

В Белоцерковской епархии 17 октября в Спасо-Преображенской церкви села Телешевка священники совершили чин отпевания погибшего военнослужащего ВСУ Олега Курчицкого.

На Волыни 18 октября в селе Лесное клирики Волынской епархии совершили чин похорон 43-летнего военнослужащего Андрея Редько.

В этот же день в Волынской епархии пели еще двое Защитников Украины.

В поселке Маневичи в последний путь провели 31-летнего военнослужащего Эдуарда Драчева.

В селе Копачевка состоялось прощание с погибшим в Николаевской области 42-летним воином Виталием Воробьевым.

Заупокойное богослужение в местном Вознесенском храме возглавил благочинный Копачевского округа и настоятель храма протоиерей Михаил Лесик.

Похоронили военнослужащего на местном кладбище со всеми воинскими почестями.

В тему: На Житомирщине УПЦ передала ВСУ гуманитарную помощь.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

21.10.22 10:21

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Польша готова приступить к разделу Украины?
20.10.22 20:34

Польша готова приступить к разделу Украины?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В Европе может начаться гражданская война
В Европе может начаться гражданская война
В Европе может начаться гражданская война
В Европе может начаться гражданская война
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.10.22 13:14

Веерные отключения ввели в четырех центральных областях
21.10.22 13:05

Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
21.10.22 12:59

На Полтавщине священники УПЦ передали средства онкобольным детям
21.10.22 12:43

В ЕС согласовали «динамический» предел цены на газ
21.10.22 12:37

Зеленский может созвониться с Путиным
21.10.22 12:30

Одесская епархия УПЦ направила гуманитарную помощь в Святогорскую лавру
21.10.22 12:21

Стали известны все участники Евровидения-2023
21.10.22 12:15

В Украине начали расти цены на автогаз
21.10.22 12:04

В США таинственно исчез известный журналист
21.10.22 11:47

Известного американского актера оправдали в деле о сексуальных домогательствах
21.10.22 13:14

Веерные отключения ввели в четырех центральных областях
21.10.22 12:37

Зеленский может созвониться с Путиным
21.10.22 11:43

Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС, — Зеленский
21.10.22 11:14

Веерные отключения электроэнергии добрались и до Киевщины
21.10.22 09:56

Маск предрек экономике США темные времена
21.10.22 09:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 66 750 солдат
20.10.22 17:11

В северном регионе Украины введен график веерных отключений электроэнергии
20.10.22 16:03

Премьер Великобритании Лиз Трасс подает в отставку
20.10.22 15:18

Весной угроза наступления со стороны Беларуси может вырасти
20.10.22 13:20

Стало известно, сколько ударов нанесла Россия по энергосистеме Украины
17.10.22 16:56

Названа новая причина болезни Альцгеймера
17.10.22 14:36

Киев получит защиту от дронов уже в ближайшее время
14.10.22 14:14

Россия готова отдать Донбасс в обмен на «маленький клочок» украинской земли, — ОП
17.10.22 14:58

Названо соотношение потерь Украины и РФ
14.10.22 16:36

Украинцам напомнили, когда мы переходим на зимнее время
19.10.22 12:34

Британцы рассказали о страшной опасности вина
17.10.22 12:44

Часть жителей Харькова и области остались без света
17.10.22 12:27

Все больше стран призывают своих граждан побыстрее покинуть Украину
17.10.22 16:39

Число жертв от атаки иранских «мопедов» на Киев продолжает расти
19.10.22 14:06

В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение
Фото и Видео
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Стали известны все участники Евровидения-2023
Стали известны все участники Евровидения-2023
Байден продолжает позориться на публике
Байден продолжает позориться на публике
Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией
Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией
Появилось видео с места крушения истребителя в США
Появилось видео с места крушения истребителя в США
Кадыров рассказал, как его несовершеннолетние дети воюют в Украине
Кадыров рассказал, как его несовершеннолетние дети воюют в Украине
20 октября по всей Украине будут массовые отключения электроэнергии
20 октября по всей Украине будут массовые отключения электроэнергии
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Китайцы показали крайне необычный ноутбук
Китайцы показали крайне необычный ноутбук
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.