Священники УПЦ Киевщины и Волыни отпели погибших украинских воинов

Главное: Священники Белоцерковской и Волынской епархий совершили отпевание погибших украинских воинов, защищавших родную землю от российского вторжения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники призвали молиться за упокой душ погибших и выразили соболезнования семьям.

В Белоцерковской епархии 17 октября в Спасо-Преображенской церкви села Телешевка священники совершили чин отпевания погибшего военнослужащего ВСУ Олега Курчицкого.

На Волыни 18 октября в селе Лесное клирики Волынской епархии совершили чин похорон 43-летнего военнослужащего Андрея Редько.

В этот же день в Волынской епархии пели еще двое Защитников Украины.

В поселке Маневичи в последний путь провели 31-летнего военнослужащего Эдуарда Драчева.

В селе Копачевка состоялось прощание с погибшим в Николаевской области 42-летним воином Виталием Воробьевым.

Заупокойное богослужение в местном Вознесенском храме возглавил благочинный Копачевского округа и настоятель храма протоиерей Михаил Лесик.

Похоронили военнослужащего на местном кладбище со всеми воинскими почестями.

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