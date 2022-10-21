Стало известно, как ООН поможет разминировать Украину

Главное: Разминировать Украину поможет ООН. Предоставит технику.

Детали: Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что управление ООН по обслуживанию проектов поможет в разминировании нашей страны. Стало известно, чем именно.

Ожидается, что Украине предоставят специальную технику для этого.

Сообщается, что двадцать команд ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта получат технические средства и средства персональной защиты.

Уточняется, что в пакет помощи входят металлодетекторы, бронированные шлемы, бронежилеты, минные тралы, широкорамочные металлоискатели, а также бронированные экскаваторы.

В тему: Весной угроза наступления со стороны Беларуси может вырасти.