В северном регионе Украины введен график веерных отключений электроэнергии

Главное: В Харьковской, Сумской и Полтавской областях введен график веерных отключений электроэнергии. Жителей этих областей просят срочно снизить потребление электроэнергии.

Детали: «Укрэнерго» объявило о введении графика веерных отключений электроэнергии и в северном регионе. К северному региону отнесли Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области. Жителей этих областей просят срочно снизить потребление электроэнергии.

«Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях. Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу — определяет оператор распределительных сетей (облэнерго)», — говорится в сообщении.

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