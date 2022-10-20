Россия перебрасывает в Беларусь все больше техники и военных

Главное: В течение последнего месяца военный аэродром Зябровка под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военных.

Детали: Свежие фотографии со спутника свидетельствуют, что на военном аэродроме Зябровка у границы с Украиной стало больше российской техники и войск. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Журналисты обращают внимание, что в течение последнего месяца военный аэродром Зябровка под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военных.

«Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей», — говорит источник издания в Гомельском районе.

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи. По информации Радио Свобода, подобные сооружения в виде курганов можно увидеть, например, в воинской части 1146 зенитно-ракетного полка, которая выполняет задачи по охране Остравецкой АЭС. Там на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

На спутниковом снимке, сделанном 16 октября, видно, что на территории аэродрома Зябровка увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Также видим поезд, который прибыл с горючим.

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