Украинцам назвали условие начала веерных отключений электричества

Главное: Украинцам нужно сократить потребление электроэнергии на 20%. Иначе свет будут отключать по графику.

Детали: В Украине начнут вводить графикии веерных отключений, если сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%. Об этом в четверг, 20 декабря, министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он отметил две составляющие уменьшения потребления. Первая — это сознательное сокращение.

«И вторая — когда этого не хватает, мы, с учетом обстрелов и повреждений энергосистемы, вынуждены уже принудительные ограничения», — сказал министр.

По его словам, в результате добровольного сокращения в первые дни после начала ударов РФ по энергетике составляло около 10%.

При этом Галущенко отметил, что призывы экономить электричество не всегда работают, в частности, в западных областях.

Глава Минэнерго добавил, что уменьшение потребления на 20% «критически помогло бы нашей энергосистеме». В противном случае «вынуждены будут» начать веерные отключения по всей Украине.

В свою очередь, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины на данный момент сохраняет свою целостность, ограничения, которые введены сегодня по всей стране, направлены на то, чтобы она оставалась стабильной.

Власти прорабатывают несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергообъектов.

«Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях», — сказал он.

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