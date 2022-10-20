Весной угроза наступления со стороны Беларуси может вырасти

Главное: До конца нынешнего года враг не сможет накопить силы для наступления на Киев с территории Беларуси. Помощник командующего Объединенных Сил ВСУ Евгений Силкин говорит, что сейчас на территории Беларуси находится 10 тыс. мобилизованных россиян, значительная часть сконцентрирована у границ с Украиной.

Детали: Весной угроза наступления с территории Беларуси может возрасти. Об этом во время телемарафона рассказал помощник командующего Объединенных Сил ВСУ Евгений Силкин.

«Вероятность повторного вторжения в Украину с северных границ с Беларусью очень низкая, но полностью она не исключена. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточные силы для наступления, однако весной такая угроза может возрасти», — сообщил Силкин.

Он отметил, что большая часть вооруженных сил Беларуси находится в приграничных областях. По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находится 10 тыс. мобилизованных российских военнослужащих, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

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