Около миллиона россиян не могут покинуть страну, — СМИ

Главное: База данных российской пограничной службы значительно возросла после объявления частичной мобилизации в России. Теперь около миллиона человек не смогут покинуть страну.

Детали: Около миллиона человек находятся в базе пограничной службы РФ. Этим людям запрещено покидать страну в связи с мобилизацией, сообщает ТГ-канал Baza.

Сообщается, что база данных значительно возросла после объявления частичной мобилизации в России.

«Этой базой пользуются пограничники, когда проверяют выезжающих граждан. По нашим данным, через несколько дней после объявления мобилизации в базу были добавлены около 400 тысяч человек. С течением времени база пополнялась, и на данный момент там около миллиона человек. Всем им запрещен выезд из страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мобилизация не коснется всех, кто попал в список.

«Как пояснил источник, далеко не все попавшие в эту базу люди будут мобилизованы. Однако любому из списка может прийти повестка из военкомата», — уточняет Baza.

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