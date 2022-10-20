Amazon поможет украинцам сменить профессию

Главное: Amazon занялся образованием украинцев. Запущена программа IT Skills 4U.

Детали: Американская компания Amazon Web Services совместно с Союзом предпринимателей и работодателей Польши запустила программу IT Skills 4U. Ожидается, что она поможет украинцам сменить профессию и начать карьеру в новом направлении.

Так, людям предлагают бесплатный доступ к разным онлайн-курсам и тренингам; обучение аккредитованными партнерами; бесплатные ваучеры на сертификационные экзамены; а также дополнительные модули развития soft skills.

Ожидается, что украинцы, прошедшие обучение, получат доступ к вакансиям от партнеров компании, возможность участвовать в специализированных ярмарках вакансий, а также проходить оплачиваемые стажировки.

Информируется: «Принять участие в программе может каждый вне зависимости от предыдущего опыта. Материалы и тренинги разработаны таким образом, чтобы ими могли пользоваться как новички в IT, так и опытные специалисты, которые ищут дополнительные сертификаты и курсы для повышения квалификации».

Стоит отметить, что в Польше занятия по некоторым курсам будут проводить стационарно.

Те же, кто сейчас находится в Украине, могут пройти обучение полностью дистанционно.

Наконец, Amazon обязался трудоустроить не менее пяти тысяч беженцев в США до конца 2024-го года.

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