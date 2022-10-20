Маск наехал на ФРС США

Главное: Илон Маск снова напомнил о себе. Он наехал на ФРС США.

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск снова напомнил о себе. Он резко раскритиковал действия Федеральной резервной системы США, заявив, что учетные ставки слишком высокие.

Об этом миллиардер сказал на презентации квартальных результатов компании Tesla.

Предприниматель отметил: «ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало. Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки».

Также Илон Маск назвал состояние экономики Северной Амерки довольно хорошим в отличие от Европы, столкнувшейся с проблемами из-за роста цен на энергоносители и Китаем, где наблюдаются сложности на рынке недвижимости.

Стоит напомнить, что в с начала 2022-го года ФРС регулярно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в два процента. Последние три заседания регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. Эксперты прогнозируют повышение ставки в ноябре до 3,75-4 процента годовых.

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