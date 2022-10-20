Сын Трампа зло посмеялся над Зеленским

Главное: Сын Дональда Трампа посмеялся над Владимиром Зеленским. Он выложил странный мем.

Детали: Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Джон зло посмеялся над президентом Украины Владимиром Зеленским. Он опубликовал у себя в Telegram неоднозначный мем, в котором намекнул, что глава нашего государства выпрашивает деньги по всему миру.

Джон Трамп подписал фото: «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!»

В тему: Трамп заявил, что над США смеется весь мир.